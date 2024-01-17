Саснович в паре с Блинковой вышли во второй круг Australian Open

Опубликовано: 17.01.2024 11:29 , Обновлено: 21.03.2024

Во второй круг парного турнира Australian Open 2024 вышли Александра Саснович и Анна Блинкова. В первом круге российско-белорусская пара одержала верх над российско-болгарским дуэтом Мирра Андреева / Виктория Томова – 6:4, 6:0.

В начале матча Саснович и Блинкова столкнулись с небольшими трудностями, Томова и Андреева повели 3:0. Однако потом в первом сете шесть геймов из семи остались за российско-белорусским тандемом. Вторая партия прошла под диктовку Блинковой и Саснович, которые не оставили соперницам ни единого шанса, повесив «баранку» - 6:0.

За путевку в третий круг престижных соревнований российско-белорусский дуэт поспорит с парой Беатрис Хаддад Майя / Тейлор Таунсенд. Ранее американка и бразильянка также успешно преодолели барьер первого круга.

В одиночном разряде у Александры Саснович, занимающей 81-е место в рейтинге WTA, не сложилось – в первом раунде она уступила испанке Ребекке Машаровой (№91 в рейтинге) со счетом 3:6, 4:6.

В парных соревнованиях Australian Open 2024 выступают еще две представительницы Белоруссии. Это Лидия Морозова, которая в паре с полькой Катажиной Питер померяется силами с сербско-японским тандемом Александра Крунич / Сюко Аояма, а также Ирина Шиманович, которая в паре с россиянкой Элиной Аванесян попробуют победить украинку Надежду Киченок и американку Даниэль Коллинз.

За победу в одиночном разряде также продолжают бороться Арина Соболенко (№2 в мировом рейтинге) и Виктория Азаренко (№22). Первая уже вышла в третий круг, второй предстоит преодолеть барьер второго раунда. Не удалось преодолеть квалификационный турнир Илье Ивашко (№182), Яне Колодынской (№227), Юлии Готовко (№215), Ирине Шиманович (№211).