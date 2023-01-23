Россияне потребовали исключить белорусских биатлонистов-юниоров из своих соревнований

Опубликовано: 23.01.2023 16:14 , Обновлено: 23.01.2023

Группа российских тренеров по биатлону написала открытое письмо министру спорта РФ, выступив против участия белорусских юниоров в «большом масс-старте» первенства России.

Они назвали это «вопиющим нарушением» руководства Союза биатлонистов РФ.

Тренеры возмутились, что белорусские спортсмены «лишают часть российских биатлонистов участия в старте, который влияет как на их личные рейтинги, так и на рейтинг регионов, которые они представляют».

Кроме того, там обратили внимание, что первенство проводят за бюджетные средства регионов РФ, «которые в современных условиях весьма ограничены».

«Нам бы хотелось, чтобы главные соревнования страны проводились в справедливой и честной борьбе», — сказано в письме.

Под ним подписались тренеры сборных ХМАО-Югры, Красноярского края, Московской области, а также бывший наставник сборной России а ныне тренер сборной Санкт-Перербурга Александр Касперович.

Позже Касперович заявил, что не против участия белорусских спортсменов, но соревнования с ними должны быть открытыми.

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К слову, сборная Беларуси все же выступила на «большом масс-старте» 23 января.