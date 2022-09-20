Россию не пустили на жеребьевку Чемпионата Евро-2024

Опубликовано: 20.09.2022 17:20 , Обновлено: 20.09.2022

Cборную России по футболу не допустили к жеребьёвке отборочного этапа чемпионата Евро-2024. Такую информацию подтвердили в РФС.

Такое решение было принято в связи с постановлением УЕФА, принятым в феврале, о запрете на участие российских сборных и клубов в соревнованиях из-за вторжения России в Украину.

“Россиянам просто не к чему готовиться. Как мы и требовали, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования!” – прокомментировал президент Украинской Ассоциации Футьола Андрей Павелко новость.