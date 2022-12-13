Роналду опубликовал загадочный пост спустя 2 дня после вылета из ЧМ-2022
Пятикратный обладатель «Золотого мяча», нападающий сборной Португалии и экс-игрок клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал таинственное сообщение в Instagram всего через два дня после вылета с Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Его Stories в соцсети ночью 13 декабря вызвала переполох в мельнице слухов. Футболист запостил фото экрана или доски с надписью: «3 аспекта реальности — боль, неопределенность и постоянная работа».
При этом такие загадочные посты не характерны для спортсмена. Обычно он выкладывает фото с тренировок или матчей, а также кадры с семьей.
Как отметило издание Sports.ru, фраза Роналду легко могла бы появиться в паблике «Пацанский цитатник».
Тем временем The Mirror пишет, что способность форварда постоянно работать хорошо известна, а боль, о которой он говорит, может быть вызвана недавним вылетом Португалии из чемпионата мира. Это ознаменовало конец мечты Роналду выиграть Чемпионат мира, а следующее соревнование состоится не раньше 2026 года — к этому времени бывшему игроку «Манчестер Юнайтед» исполнится 41 год.
[info_b]Напомним, сборная Португалии проиграла Марокко со счетом 1:0 в четвертьфинале, который прошел в субботу, 10 декабря.[/info_b]
Хотя в целом некоторые СМИ полагают, что так Криштиану намекнул на продолжение карьеры в сборной Португалии, несмотря на вылет с ЧМ.