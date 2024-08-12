Прыжок Тома Круза, парящий рояль и грандиозный салют. Собрали самые яркие кадры с закрытия Олимпиады

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Опубликовано: 12.08.2024 09:30 , Обновлено: 12.08.2024

В воскресенье в Париже стадионе на «Стад де Франс» прошла торжественная церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр. Telegraf.news собрал фото и видео самых ярких моментов.

В летних играх приняли участие около 10,5 тыс. спортсменов из 206 олимпийских сборных. Посмотреть на закрытие Олимпиады на стадионе «Стад-де-Франс» пришло около 70 тыс. зрителей.

На мероприятии выступили звёздные гости: французские исполнители Phoenix, Air, Kavinsky и американка H.E.R.

Во время шоу в воздух поднялся рояль в вертикальном положении. На нем играл швейцарский пианист Ален Рош, который аккомпанировал французскому тенору Бенджамину Бернхайму.

Также на церемонии в эффектном прыжке появился голливудский актёр и трюкач Том Круз, который эпично передал олимпийскую эстафету Лос-Анджелесу

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028-м пройдет. По этому случаю на одном из пляжей будущей олимпийской столицы устроили небольшой концерт с участием Билли Айлиш, Red Hot Chill Peppers, Snoop Dogg и Dr Dre. Его транслировали в прямом эфире.

Ознаменовалось закрытие церемонии также и грандиозным салютом под знаменитую композицию Фрэнка Синатры My Way в исполнении француженки Yseult.

Напомним, что белорусские атлеты, выступали на Олимпиаде в нейтральном статусе и завоевали четыре медали - одну золотую, две серебряные и одну бронзовую.