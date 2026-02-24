Призер ОИ-2026 Семирунний, переехавший из РФ в Польшу, объявил о корректировке своей фамилии

Опубликовано: 24.02.2026 15:45 , Обновлено: 24.02.2026

Владимир Семирунний, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде в Италии, объявил о смене имени. В ответ на вопрос о реакции болельщиков на его победу в конькобежном спорте на дистанции 10 километров он пообещал доказать, что стал на 100% поляком.

«Я живу здесь три года, все время говорю по-польски, думаю по-польски, пою польский национальный гимн на соревнованиях и хочу прожить здесь всю оставшуюся жизнь. Скоро я сделаю еще один шаг, чтобы доказать, что я на 100% поляк», — ответил он журналистам.

По словам конькобежца, он хотел бы изменить написание своей фамилии.

«Я знаю, что нынешнее написание нелегко для поляков. Я также думаю, что оно плохо переводится с кириллицы, и меня не удивляет, что у журналистов возникают с этим трудности. В ближайшие недели я планирую изменить свое имя на такое, которое будет хорошо звучать на польском языке. Меня будут звать Владимир Семирунны (Władimir Semirunni)», — сообщил спортсмен, переехавший в Польшу из России несколько лет назад.

Владимир затем в очередной раз поблагодарил Польшу за свои достижения и возможность выступать на соревнованиях высокого уровня.

«Я всем обязан Польше. Меня смешит мысль, что ничего этого не произошло бы без России. Когда я уезжал из России, мой рекорд на 5 км был 6:28, а на 10 км — 13:30. Мои нынешние результаты сложно сравнивать, так как на 10 км я на минуту быстрее, а в нашем спорте это огромная разница. Решение приехать в Польшу было лучшим решением в моей жизни. Российский рекорд сейчас составляет 12:51, а польский — 12:28, третий лучший результат в мире», — признался вице-чемпион Олимпийских игр Владимир Семирунний, передает портал Wp.pl.

Напомним, что переезд российского конькобежца Владимира Семируннего в Польшу назвали в РФ скандальным побегом и предательством. А назначение спортсмена знаменосцем поляков на закрытии ОИ-2026 некоторые российские СМИ назвали русофобским жестом.