"Предложение ужасное" - Шесть стран потребовали от МОК не допускать белорусов к соревнованиям

Опубликовано: 25.02.2023 15:45 , Обновлено: 25.02.2023

Министры спорта Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии подписали общую декларацию-обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием не допускать к соревнованиям белорусских и российских спортсменов. Там назвали "ужасным" предложение МОК начать допускать белорусов и россиян на соревнования, но без флага и указания страны.

Вадим Гутцайт, избранный президентом НОК Украины в ноябре, встретился с коллегами-министрами спорта из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Словакии в первую годовщину широко осуждаемого вторжения России в Украину в Варшаве. Именно там была подписана резолюция.

В документе говорится, что эти страны исходя из своего исторического опыта “больше других обязаны отстаивать позицию недопуска России и Беларуси к участию в международных спортивных соревнованиях в любой форме”.

“Мы глубоко убеждены, что ослабление запрета, примененного год назад, было бы неправильным сигналом”, - заявили авторы обращения.

“Мы с удивлением и возмущением получили заявление Международного олимпийского комитета от 25 января этого года, в котором содержались положения, открывающие спортсменам из России и Беларуси возможность вернуться на международные спортивные арены, в том числе для участия в следующих Олимпийских играх. Учитывая происходящее, мы считаем предложение МОК ужасным”, - завивли министры спорта шести стран.

“Чтобы наша цивилизация исчезла”

25 февраля Александр Лукашенко прокомментировал спор между МОК и некоторыми странами о не/допуске белорусских спорстменов на Олимпиаду в Париже и на другое международные соревнования под эгидой МОК.

“МОК, Бах говорили о том, что мы можем. Если можем — принимайте решение. Дело сегодня не в символах, не во флагах, не в гимнах. Это важно. Дело в ребятах, которые посвятили свою жизнь спорту. Они же калечат судьбы людей. И Бах — он же великий спортсмен”, - заявил он.

По его словам, белорусские спортсмены не должны быть отстранены, потому что не воевали и не призывали никого убивать. “Они выходили на площадь и кричали: «Давай войну, давай убивай»? Они же этого не делали. При чëм тут спортсмены?” - заявил он. По его словам, давление в МОК призвано уничтожить “цивилизацию” Беларуси и России.

Напомним, что Россия и Беларусь были в значительной степени отстранены от участия в международном спорте после вторжения РФ в Украину, но позднее стало известно, что МОК изучает пути возвращения белорусских и российских спортсменов к соревнованиям на “строгих условиях” нейтралитета.

Такие заявления МОК вызвали яростную реакцию в Украине и еще в 30 странах, включая Францию, принимающую следующие Олимпийские игры. В Париже выразили обеспокоенность и призвали к большей ясности в определении “нейтралитета” таких спортменов.