🎥 Видео

Опубликовано: 25.08.2025 18:21 , Обновлено: 25.08.2025

Главный тренер мозырской «Славии» Иван Биончик дал необычное послематчевое интервью. На вопросы журналиста он отвечал фактически повторяя сами вопросы.

Это произошло после поражения его команды от минского «Динамо» со счётом 1:3. Диалог с корреспондентом выглядел так:

— Так здорово начали второй тайм, но чего не хватило, почему не получилось перевернуть ход встречи?

— Здорово начали второй тайм, но чего-то не хватило, чтобы перевернуть ход встречи.

— Что ожидать болельщикам от матча со «Слуцком»?

— Ожидать следующего матча со «Слуцком».

Как выяснил betnews.by, такая манера общения стала продолжением конфликтной ситуации, которая произошла у тренера с этим же журналистом ещё до начала матча. Тогда Биончику не понравилась формулировка вопроса о последнем поражении команды, которое случилось 12 мая. Тренер посчитал, что журналист задаёт вопрос «с негативным контекстом», и отметил, что ему «настроение уже немножко подпортили».

Многие пользователи Сети заметили сходство диалога Биончика с журналистом с известным российским мемом о «какой-то тактике».

https://youtu.be/MUOv8ksL9zk