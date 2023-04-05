Польша отказалась проводить Кубок мира из-за участия белорусов и россиян

Опубликовано: 05.04.2023 13:36 , Обновлено: 05.04.2023

Вице-президент и почетный президент Польской ассоциации фехтования Адам Конопка заявил, что Польша не будет проводить Кубок мира по фехтованию на рапирах среди женщин в Познани 21-23 апреля.

«Хотя у нас еще есть 48 часов, чтобы ответить на письмо FIE, с моей точки зрения, оно скандально и возмутительно, потому что ясно дает понять, что именно FIE [Международная федерация фехтования] безоговорочно решает, какие россияне допущены к соревнованиям. в Польшу, и мы обязаны выполнить все формальности. Мы не согласны на такой подход, поэтому отказываемся”, - сказал нам Конопка.

В Польше ранее заявили, что могут допустить россиян и белорусов на соревнования, но при условии, что они подпишут перед конкурсом некую антивоенную декларацию. Впрочем, это не имело значения для FIE, которая месяц назад в ходе серии тайных голосований согласилась разрешить россиянам и белорусам вернуться в мир спорта. За их возвращение проголосовали 89 человек, против - 46.

Голосование по командному зачету и допуск российских и белорусских активистов вызвало чуть больше сопротивления, но незначительно, потому что сторонники их возвращения - в основном из азиатских и африканских федераций - победил с разницей в 84:51 и 88:48.

Уже в понедельник, 3 апреля, собралось правление FIE, от которого россияне потребовали снятия условий, выставленных поляками.

“FIE не отвечал на нашу переписку несколько недель. Мы получили письмо только во вторник днем, спустя много дней после наших действий и четких критериев, которые мы представили. Для нас это высокомерие и диктат, но мы не дадим себя вассализировать. Мы уходим, потому что заботимся в первую очередь о самочувствии наших спортсменов”, — заявил польский спортивный функционер.

Таким образом, соревнования в рамках Кубка мира, которые являются частью квалификации к Олимпийским играм следующего года, будут, скорее всего, перенесены в Тунис.