Под Марьиной Горкой стартовал Чемпионат Беларуси по торфяному футболу

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Опубликовано: 05.07.2025 18:05 , Обновлено: 06.07.2025

5 июля в Правдинске (Пуховичский район, Минская область) дали старт седьмому по счету Республиканскому чемпионату по торфяному футболу. Этот вид спорта не имеет статуса официального в МОК, однако с каждым годом привлекает все больше зрителей.

В этот раз на открытии присутствовали:

руководитель Минской области Алексей Кушнаренко;

глава Минэнерго (Министерство энергетики) Денис Мороз;

гендиректор “Белтопгаза” (ГПО “Белтопгаз”) Валерий Ковалев;

председатель профсоюза “Белэнерготопгаз” Александр Кравченко.

В этом году за победу борются 29 команд , причем игры комментирует легендарный Владимир Новицкий – голос которого знаком каждому любителю спорта в Беларуси.

Посмотрите на фото, как проходит турнир:

Торфяной футбол активно развивается в Беларуси с 2016 года. За это время он превратился из небольшого корпоративного турнира под эгидой Минэнерго в масштабное мероприятие, привлекающее внимание не только спортсменов, но и зрителей.

“Через турнир мы прославляем национальное богатство” — истоки чемпионата

2016 год — первые соревнования на торфяных полях в Беларуси

— первые соревнования на торфяных полях в Беларуси 2019 год — турнир приобрел статус ежегодного мероприятия

— турнир приобрел статус ежегодного мероприятия 2024 год — открытие первого в мире специализированного стадиона для торфяного футбола в поселке Правдинский, который был внесен в Книгу рекордов Беларуси

— открытие первого в мире специализированного стадиона для торфяного футбола в поселке Правдинский, который был внесен в Книгу рекордов Беларуси 2024 год — турнир впервые получил международный статус с участием команды из Санкт-Петербурга

— турнир впервые получил международный статус с участием команды из Санкт-Петербурга 2025 год — VII Республиканский турнир с участием 29 команд

На самом деле, торфяной футбол имеет много общего с болотным футболом. Последний появился в Финляндии, главной особенностью которого в том, что игры проводятся на площадке с заболоченной почвой. Родоначальником болотного футбола считается финский лыжник Эса Ромппайнен.

Чемпионат мира по болотному футболу проводится ежегодно в июле с 1998 года (с 2000 года стали международными). Традиционное место проведения — болотный стадион Vuorisuo (Хюрюнсалми, Финляндия).