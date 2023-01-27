Отец теннисиста Джоковича попал в скандал из-за Z-футболки в Австралии

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Опубликовано: 27.01.2023 11:26 , Обновлено: 27.01.2023

В Австралии разразился скандал после того, как отец звезды тенниса Новака Джоковича появился рядом с болельщиком в Z-футболке.

В СМИ разлетелось видео, где в австралийском Мельбурне Срджан Джокович позирует с фанатом в футболке с буквой Z и надписью «Где мы, там Россия». Кроме того, в руках мужчина держит российский госфлаг с портретом Владимира Путина.

Также неизвестный приветствует «брата Александра Залдостанова» (байкер Хирург) и говорит: «За наших братьев там в Москве». А стоящий рядом с ним Джокович-старший добавляет: «Да здравствует Россия».

После этого посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал выгнать отца Джоковича с Australian Open.

Он также заявил, что сам теннисист, который готовится к полуфиналу турнира, должен извиниться за своего отца и публично осудить российское вторжение в Украину.

Что сказал Джокович?

Срджан Джокович отреагировал на критику. По его словам, он был в Мельбурне «только для того, чтобы поддержать моего сына». Но не принес никаких извинений.

«Я был на улице с болельщиками Новака, как делал это после всех матчей моего сына, чтобы отпраздновать его победы и сфотографироваться с ними. У меня не было намерения участвовать в этом», — сказал он.

Отец теннисиста также заявил, что его семья «пережила ужас войны, и желает только мира».

Кроме того Джокович-страший добавил, что будет смотреть полуфинальный матч своего сына против американской звезды Томми Пола из дома в пятницу, «чтобы не было сбоев… ни для моего сына, ни для другого игрока».

Сам теннисист Новак Джокович не будет комментировать ситуацию, сообщило CNN его руководство.