Организаторы дали неожиданное объяснение, почему Олимпийские медали разваливаются на части

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Опубликовано: 11.02.2026 08:14 , Обновлено: 11.02.2026

Радость от победы на Олимпийских играх в этом году для некоторых чемпионов была приправлена ложкой дёгтя - их олимпийская медаль развалилась на части буквально на глазах, ещё до того, как они успели отметить победу со своей командой. Такие случаи оказались не единичны, так что организаторам Олимпиады даже пришлось пообещать заменить сломанные медали.

Зимние Олимпийские игры-2026 только начались, а в их историю уже вписано несколько неловких историй о том, как медали олимпийцев ломались и разваливались на две части после падения.

Такой инцидент, в частности, произошёл с горнолыжницей сборной США Бризи Джонсон, которая завоевала золотую медаль в минувшее воскресенье. Прямо во время бурного празднования победы её медаль с грохотом упала на землю. Позднее на пресс-конференции спортсменка продемонстрировала развалившуюся на части медаль. Оказалось, что лента, которая держит саму медаль, не выдержала тяжести олимпийского золота и отделилась от самой медали.

“Не прыгайте с медалью. Я прыгала от волнения, и она сломалась. Уверена, кто-нибудь ее починит. Она не совсем сломана, совсем чуть-чуть”, — свела всё к шутке Джонсон в общении с журналистами.

От медали Джонсон отломился небольшой кусочек сверху, по-видимому, застежка, в которую должна вставляться лента. Сама спортсменка предположила, что виной тому может быть вес медали.

«Она определенно тяжелая. Тяжелее, чем я ожидала. Думаю, именно поэтому она и сломалась», — заявила Джонсон.

Но она была не единственной олимпийской чемпионкой, чей трофей оказался столь хрупким и ненадёжным. Американская фигуристка Алиса Лю опубликовала в Instagram видео, на котором продемонстрировала свою золотую медаль также без ленты.

А один из неловких моментов с медалями даже попал в телетрансляцию в Германии. У немецкого биатлониста Юстуса Стрелова его бронзовая медаль соскользнула с ленты на шее и с грохотом упала на пол, пока он исполнял победный танец со своими товарищами по команде. У шведской лыжницы Эббы Андерссон медаль также упала в снег и развалилась на две части.

Поскольку подобных инцидентов набралось уже немало, организаторам Олимпиады пришлось на них отреагировать. Так, Андреа Франчизи, главный операционный директор организационного комитета Игр в Милано-Кортине, заявила, что комитет уже “работает” над решением проблемы.

Официальные лица пообещали отремонтировать все медали, врученные в первые три дня соревнований в Милано-Кортине. Для этого медали у олимпийцев придётся забрать и никакой “подменки” на время ремонта им дадут - медаль вещь уникальная.

Что же до причины, почему олимпийская медаль так легко разваливается на части, то она оказалась довольно неожиданной. Оказывается, того требуют действующие правила безопасности, сообщило издание The Guardian. Так, лента, которая держит олимпийскую медаль, оснащена специальным механизмом аварийного отсоединения. Такая встроенная система предназначена для того, чтобы медаль отсоединялась от ленты при сильном натяжении. По сути, это защита от удушения спортсменов.

Впрочем, это не первый случай, когда качество олимпийских медалей подвергается критике. После летних Олимпийских игр 2024 года в Париже некоторые медали пришлось заменить после жалоб спортсменов на то, что они начали тускнеть и даже подергаться коррозии, приобретая пятнистый вид, напоминающий крокодиловую кожу.