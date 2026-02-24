Оператор, снимавший фигурное катание на Олимпиаде, стал звездой соцсетей - "Ничего себе у него ноги"

🎥 Видео

Опубликовано: 24.02.2026 15:21 , Обновлено: 24.02.2026

Видеооператор Джордан Коуэн, снимавший выступление фигуристов на прошедших Олимпийских играх, внезапно стал настоящей звездой социальных сетей. Профессионал, который обычно остаётся незамеченным зрителями, привлёк к себе внимание зрителей не только своим элегантным внешним видом, но и мастерским умением держаться на коньках.

В первую очередь, безусловно, зрителям бросился в глаза безупречный стиль 35-летнего оператора Джордана Коуэна. Выходя на лёд в Милане в белоснежном смокинге с коньками в тон, это было неизбежным.

Но не только своей элегантной “спецодеждой” покорил сердца зрителей скромный оператор, но и умением профессионально держаться на льду, не хуже самих выступающих. Скользя по льду на одной ноге, спиной вперед, при этом плавно управляя камерой внушительных размеров, он привлёк к себе не меньше внимания, чем сами спортсмены, когда ролики с его работой завирусились в соцсетях.

Многие зрители высоко оценили его мастерство как фигуриста, отметив его выносливость и отличную физическую форму и даже потребовав для него спецнаграды.

“Интересно… А какое место дали видеооператору на этой Олимпиаде?”, - задался вопросом один из пользователей Threads.

“Представляете как он устал? Он же их всех снимал, а они только по 2-3 минуты катали”, - отметил другой.

“Ничего себе у него ноги, столько приседаний делать на каждого выступающего”, - подметил ещё один зритель.

Кстати, многие интернет-пользователи не поверили, что ролики с Коуэном, скользящим рядом с вытворяющими пируэты фигуристами - реальные. Кто-то по привычке заподозрил участие в съёмке “нейронки” или какую-то другую “постанову”. Большинство зрителей полагало, что во время выступления фигуристов на Олимпиаде на льду никого нет, а съёмка ведётся с помощью многочисленных камер за пределами ледовой арены.

Действительно, так и было до этого года. Олимпиада-2026 стала исторической в этом плане. Коуэн стал первым оператором, которого пустили на лёд для съёмки выступлений фигуристов. Большую часть своей жизни Коуэн занимался фигурным катанием на профессиональном уровне и завершил карьеру в 2012 году. Съемка соревнований стала для него способом остаться в любимом виде спорта, а также развивать свою любовь к кино.

До Олимпиады он оттачивал своё мастерство на протяжении многих лет на тренировках, соревнованиях и в ледовых шоу и доказал, что готов к уровню Олимпиады. Тот факт, что большинство зрителей в трансляции даже не заметили его присутствия, по словам самого оператора, стало для него доказательством его профессионального мастерства.