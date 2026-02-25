Олимпийские принципы и мошенничество: Сколько медалей заберут у спортсменов после ОИ-2026?

📊 Анализ

Опубликовано: 25.02.2026 08:23 , Обновлено: 25.02.2026

Пробы спортсменов-участников только что завершившихся Олимпийских игр в Милане и Кортине д’Ампеццо будут храниться в централизованном хранилище до 2036 года. А это значит почти наверняка, что какие-то итоги медального зачета будут пересмотрены. Как свидетельствует история повторных тестирований, вопрос заключается не в том, будут ли возвращены награды, а в том, сколько их будет.

[inf]Олимпийские игры-2026 проводились с 6 по 22 февраля. В общей сложности около 2900 атлетов из более чем 90 стран боролись за 116 комплектов олимпийских медалей.[/inf]

Как отметил в своей статье для издания Seznam Zprávy научный редактор Мэтью Лазновский, Олимпиада в Италии не станет исключением, некоторые награды спортсменам придется вернуть в рамках «системной олимпийской антидопинговой программы».

В качестве примера, он напомнил, что за несколько недель до старта Игр-2026 Международное агентство по тестированию (ITA) обнародовало результаты последнего раунда ретроспективного анализа проб с летних Игр в Рио-2016. У семи спортсменов были обнаружены следы допинга спустя почти десять лет после того, как их пробы изначально считались отрицательными.

В ITA особо отметили, что «большинство этих результатов обусловлены прежде всего технологическими достижениями», так как лаборатории теперь способны обнаруживать метаболиты стероидов, бывшие невидимыми еще десятилетие назад.

Кстати, программа ретроспективного тестирования Игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012) привела к дисквалификации более 130 спортсменов, включая как минимум 50 медалистов.

Теневой процент

Статистика показывает, что с момента основания Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 1999 году официальный процент положительных результатов на допинг оставался стабильным на уровне 1-2% от всех проб. А согласно последним доступным данным за 2023 год, аккредитованные лаборатории зафиксировали лишь 0,73% положительных или атипичных результатов. Так что же - спортсмены стали честнее?

Совсем не факт. Как пишет Лазновский, эти цифры могут не отражать реальную картину. Исследование, проведенное по заказу самого WADA в 2011 году среди участников чемпионата мира по легкой атлетике в Тэгу, выявило иные масштабы.

Используя анонимный опросник (спортсменам гарантировали не просто анонимность, но и отсутствие последствий за честные ответы), группа экспертов констатировала, что 43,6% спортсменов признались в употреблении запрещенных веществ за последние 12 месяцев. На Панарабских играх в Дохе этот показатель составил 57,1%, хотя число положительных тестов на обоих турнирах не превышало 3,6%. Представляете масштабы?

Опубликовано исследование было лишь в 2018 году, спустя долгиегоды. Тогда британская газета The Guardian назвала задержку «скандальной», процитировав авторов, которые предположили, что спортивные организации не заинтересованы в публикации неудобных результатов.

Последующие оценки и исследования разнятся, но все доказывают, что уровень распространения запрещенных веществ среди олимпийцев намного выше результатов официальных проб. Независимое американское исследование 2024 года оценило распространенность допинга в 6,5–9,2%, в то время как статистическая модель на основе данных 2011 года показала частоту допинга в крови спортсменов в 18%.

Зимняя статистика и главные угрозы

Тем не менее, исторически сложилось, что на зимних Олимпийских играх процент положительных допинг-тестов ниже, чем на летних (0,28% против 0,44% в 1968–2014 годах). Тем не менее, это не означает, что зимние виды спорта чисты. Лыжные гонки остаются одним из самых проблемных видов, наряду с тяжелой атлетикой и легкой атлетикой.

Ядро допингового репертуара за два десятилетия практически не изменилось: анаболические стероиды составляют около 40-50% всех положительных результатов. Второй по значимости категорией остаются методы, повышающие транспорт кислорода (ЭПО и переливание крови). Как отмечает автор, «ЭПО, первоначально препарат от анемии, в 1990-х годах кардинально изменил профессиональный велоспорт».

Прогноз на Милан

Учитывая, что антидопинговая система для Игр в Милане стала самой всеобъемлющей в истории зимних Олимпиад (ITA проверило 92% участников до старта), а пробы будут храниться до 2036 года, можно предположить, что пересмотр итогов неизбежен. Повторное тестирование взятых в Милане проб, вероятно, выявит несколько случаев — меньше, чем на летних Играх, но не ноль. По оценкам, основанным на историческом опыте, количество перераспределенных наград может исчисляться десятками.

«Несмотря на то, что антидопинговая система сегодня работает лучше, чем когда-либо, системные стимулы к применению допинга — финансовые, политические и психологические — не исчезли», — напомнил Мэтью Лазновский.