Олимпийцы столкнулись с проблемой: бесплатные презервативы разошлись за 3 дня

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Опубликовано: 16.02.2026 11:23 , Обновлено: 16.02.2026

Участники зимних Олимпийских игр в Милано и Кортине столкнулись с неожиданной проблемой - нехваткой презервативов, которые традиционно бесплатно раздают спортсменам. По информации итальянского издания La Stampa, бесплатные презерватив в Олимпийской деревне закончились буквально за три дня. Но дело оказалось вовсе не в чрезмерной любвеобильности нынешних олимпийцев.

Бесплатная защита для олимпийских спортсменов — не новость. Это давняя практика, впервые внедрённая на летних Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году с целью повышения осведомленности спортсменов и молодежи о профилактике заболеваний, передающихся половым путем.

С тех пор организаторы Игр всегда обеспечивают жителей Олимпийской деревни свободным доступом к презервативам. Но в этом году они явно просчитались с нужным количеством - запасы иссякли за считанные дни.

Представители местного организационного комитета сообщил изданию The Athletic в субботу, что запасы в олимпийских деревнях «временно исчерпаны из-за более высокого, чем ожидалось, спроса» и пообещали пополнить запасы у началу этой недели и держать вопрос на контроле до конца Игр, чтобы презервативы всегда были в наличии.

По данным итальянской La Stampa, для Олимпийской деревни в Кортине было закуплено менее 10 000 презервативов. В Италию на эту Олимпиаду официально приехал 2871 спортсмен (не считая тренеров и остальных участников спортивных делегаций). То есть в среднем на одного олимпийца приходилось по 3,5 презерватива.

Для сравнения а Олимпийских играх в Париже соревновались чуть более 10 500 спортсменов. Организаторы раздали около 300 000 презервативов. Эту цифру в своё время озвучил в интервью телеканалу Sky News Лоран Мишо, директор Олимпийской деревни во время летних Игр. То есть в Париже на каждого олимпийца приходилось в среднем по 38,5 презерватива - разница более чем в 10 раз.

Кстати, для самих олимпийцев вопрос про бесплатные презервативы является одним из часто задаваемых. Чтобы удовлетворить любопытство публики, испанская фигуристка Оливия Смарт на днях поделилась на своей страничке в Instagram, как они выглядят и как сами спортсмены могут их получить.

Оказалось, что пачки презервативов в Олимпийской деревне можно найти там же, где спортсмены могут взять в аренду недостающую бытовую технику - фен или утюг, к примеру. Упаковки с защитой в фирменной брендированной упаковке лежат в свободном доступе на ряду с предметами личной гигиены, такими как прокладки или тампоны.