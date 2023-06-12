"Обо всем не могу говорить" - Кондратьев рассказал почему не ушел из сборной Беларуси по футболу

🎤 Мнение

Опубликовано: 12.06.2023 09:53 , Обновлено: 12.06.2023

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев заявил, что старается не читать критику протсебя в Интернете. А о своем возвращении к рулю сборной отказался рассказывать подробности.

“Я даже не думал, что вернусь сюда вновь. Так сложились обстоятельства. Иногда в жизни такое бывает. Был поставлен перед выбором. Обо всем не могу говорить”, - заявил главный тренер на вопрос о том, почему вернулся тренировать сборную Беларуси по футболу, передает sport5.by.

По словам Кондратьева, до него доходят котика и оскорбления за отсутствие результатов, но старается от них “абстрагироваться”.

“Стараюсь не обращать внимания, не читать весь этот негатив. Критика понятна и без этого — результата ведь нет. Но одно дело критика, другое — оскорбления (некоторые все же до меня доходят)”, - сказал он.

По словам Георгия Кондратьева, слухи о его уходе ходят с самой первой игры сборной под его руководством. “Так складываются обстоятельства, я еще работаю. Делаю, что могу, стараюсь. К сожалению, что-то не получается. Будем надеяться, что в ближайших матчах добудем положительный результат”, - в очередной раз пообещал главный тренер Беларуси по футболу.

[info_b]Сборная Беларуси 2 года не побеждает в официальных матчах. Серия без побед в официальных матчах насчитывает 14 матчей. Последняя победа в официальной игре у Беларуси была 27 марта 2021 года – против Эстонии (4:2) в отборе на ЧМ-2022[/info_b]

Сборная Беларуси 11 июня улетела в Будапешт, где 16 и 19 июня пройдут матчи отборочного турнира Евро-2024 с Израилем и Косово.