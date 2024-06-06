"Нормальный такой карась" — Белорусский хоккеист Шарангович поймал гигантскую рыбу. Подписчики оценили

📷 Фото

Опубликовано: 06.06.2024 12:04 , Обновлено: 06.06.2024

Известный белорусский хоккеист Егор Шарангович, центральный нападающий канадского "Калгари" (выступает в НХЛ) 6 июня опубликовал в своем аккаунте Instagram фото с огромной рыбой. По всей видимости, он поймал ее сам.

“Birthday fishing ??? [Рыбалка на день рождения]”, — так подписал спортсмен снимок.

6 июня Егору Шаранговичу исполнилось 26 лет. После тяжелого сезона он приехал отдыхать на Мальдивы, где ему и повезло с уловом.

Гигант на фото похож на парусника, самую быстроплавающую рыбу в мире.

Фото иллюстрационное

Отличительной особенностью парусника является высокий и длинный первый спинной плавник, похожий на парус. Парус начинается от затылка и идёт вдоль почти всей спины рыбы. Еще одной особенностью парусников является длинное копьеобразное рыло, придающее им некоторое сходство с меч-рыбами.

Подписчики в комментариях рыбину оценили. “Нормальный такой карась ?”, — пошутил один из них.

“Как же это круто!”, — написал другой пользователь.

“Вау! Какая огромная рыба”, — восхитился третий.

Еще один отметил, что Егор “поймал монстра”.