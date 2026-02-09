НОК Беларуси рассказал, где белорусам смотреть Зимнюю Олимпиаду-2026

Опубликовано: 09.02.2026 20:31 , Обновлено: 09.02.2026

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси рассказал, что жители страны всё-таки могут посмотреть онлайн-трансляцию соревнований на Зимней Олимпиаде-2026. И это несмотря на то, что белорусские телеканалы не ведут прямых включений и трансляций с главного спортивного события этого года.

Оказалось, что белорусы могут смотреть трансляции на официальном сайте Олимпиады по адресу: https://www.olympics.com/en/milano-cortina-2026/videos/live.

Кстати, соревнования можно посмотреть и на платформе livetv.sx, где есть раздел «Олимпийские игры» с эфирами и расписанием.

Напомним, что трансляции зимних Олимпийских игр 2026 года на государственном телевидении не ведутся из-за санкций и исключения белорусских каналов из числа официальных европейских вещателей.

Международный олимпийский комитет (МОК) передал права ведения трансляций на территории Европы Европейскому вещательному союзу (EBU) и компании Warner Bros. Discovery.

В эти дни Зимняя Олимпиада-2026 проходит в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Беларусь на этих Играх представляют семь спортсменок в нейтральном статусе.