Нидерланды послали на Олимпиаду бывшего осуждённого за изнасилование 12-летней девочки. Как отреагировали зрители в Париже?

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Опубликовано: 29.07.2024 11:49 , Обновлено: 28.01.2025

Нидерланды столкнулись с резкой критикой со стороны фанатов Олимпийских игр после того, как стало известно, что в их команде оказался волейболист Стивен ван де Велде, осуждённый в 2016 году за изнасилование 12-летней девочки. В Сети появилось видео, как голландского спортсмена встретили зрители в Париже, когда он вышел на свой первый матч по пляжному волейболу в минувшее воскресенье, 28 июля.

Стивен ван де Вельде оказался в центре скандала после того, как инициативные группы жертв сексуального насилия заявили, что его включение в команду Нидерландов на Олимпийских играх “посылает опасный сигнал насильникам” и наносит “сопутствующий ущерб” жертвам сексуального насилия, сообщило издание The Guardian.

Перед матчем Нидерландов с Италией, когда организаторы объявили имя Ван де Вельде на стадионе у Эйфелевой башни, возведённом специально к Олимпиаде-2024 на Марсовом поле в Париже, на трибунах раздались неодобрительные возгласы и свист. Они сменились приветственными криками лишь тогда, когда на поле вышел его коллега по сборной.

По данным The Guardian, Ван де Вельде, которому сейчас 29 лет, был приговорен к четырем годам тюремного заключения в 2016 году после того, как признал себя виновным в изнасиловании британской девочки. Он познакомился с ней в 2014 году через соцсеть Facebook и специально прилетел в Англию, чтобы встретиться с ней, при этом прекрасно зная ее возраст. Ван де Вельде отсидел 12 месяцев в британской тюрьме, прежде чем его перевели на родину, где его освободили уже через месяц.

Олимпийский комитет Нидерландов на претензии по поводу участия осуждённого насильника заявил, что в этой связи принял “конкретные меры” для обеспечения безопасной спортивной среды для всех участников Олимпиады.

В официальном заявлении национального комитета подчёркивается, что Ван де Вельде выполнил все их требования и что риска повторного совершения им подобного преступления нет. По их словам, Ван де Вельде “последовательно демонстрировал прозрачность” по данному делу, которое он “называет самой значительной ошибкой в ​​своей жизни”.