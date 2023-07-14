"Не могу жаловаться" - Соболенко рассказала, что думает о пока не достигнутом титуле "первой ракетки мира"

Опубликовано: 14.07.2023 12:13 , Обновлено: 20.10.2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко упустила еще одну прекрасную возможность сместить первую ракетку мира польку Игу Свёнтек с первого места в рейтинге WTA. Но 13 июля она поклялась "продолжать стремится", чтобы всё-таки к концу года оказаться на вершине.

Когда Свентек, возглавлявшая рейтинг с апреля прошлого года, проиграла в четвертьфинале украинке Элине Свитолиной, это открыло перед Соболенко дверь к тому, чтобы впервые в своей карьере стать первой ракеткой мира. Действующей чемпионке Открытого чемпионата Австралии надо было всего-лишь дойти финала на Уимблдоне (даже выигрывать там было не обязательно), чтобы обогнать польку в рейтинге.

Тем не менее, вторая ракетка мира Соболенко потерпела поражение со счетом 7-6 (7-5), 4-6, 3-6 от туниски Унс Жабир в полуфинале в четверг. Это означает, что Свёнтек останется на первом месте, но ее отрыв сократится до 574 очков, и теперь Соболенко сосредоточена на рейтинге по итогам года.

На вопрос на пресс-конференции после матча с Джабир, думала ли она о рейтинге №1, Арина Соболенко ответила: “Я бы не сказала, что думала об этом. Я имею в виду, для меня это больше о том, как ты заканчиваешь год, чем о том, что в течение года ты первый, второй, ты просто ходишь туда-сюда… Для меня это больше связано с завершением года. Я буду продолжать заставлять себя и сделаю все, что в моих силах, чтобы закончить этот год как чемпионка мира № 1”.

“Это определенно один из лучших лет на данный момент. Я имею в виду, что, честно говоря, я не могу жаловаться на свои результаты в этом году”, - сказала Соболенко.

“Чем дальше ты заходишь, тем большего хочешь. Да, все еще трудно восстанавливаться после таких матчей… Чего я ожидаю на Открытом чемпионате США? Что ж, просто делать лучше. Если я дойду до полуфинала, просто выступлю лучше, чем в прошлом полуфинале”, - пообещала Соболенко.