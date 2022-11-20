Опубликовано: 20.11.2022 12:40 , Обновлено: 20.11.2022

На Чемпионате мира по футболу в Катаре рефери получат в помощь дополнение SAOT к уже используемой VAR, которое будет быстро сообщать судьям об офсайдах.

SAOT дебютировала на Кубке арабских государств в Катаре в прошлом году. Система также был одобрена УЕФА для работы в Лиге чемпионов с этого сезона. SAOT была разработана для предотвращения конфликтов при определении офсайдов. И для ускорения принятия решений в ней используется искусственный интеллект. Если в двух словах, то ИИ обрабатывает данные о местоположении игроков на поле, чтобы выявить их позиции при ударе по мячу. Если искусственный интеллект выносит решение о том, что игрок находится в офсайде, в VAR отправляется предупреждение, показывающее “точку удара” по мячу и линию офсайда. После ручной проверки этого предупреждения официальный представитель VAR информирует судью.

SAOT на чемпионате мира будет принимать решения с использованием данных, отправляемых с датчика внутри мяча, Adidas Al Rihla, который передает его местоположение 500 раз в секунду, наряду с данными 12 камер по всему стадиону, которые будут следить как за мячом, так и за 29 различными точками на теле игрока (камеры ретранслируют данные со скоростью 50 раз в секунду).

Искусственный интеллект также создаст 3D-графику, показывающую линию офсайда и положение игроков относительно нее. Эта графика будет сгенерирована после принятия решения и показана болельщикам на стадионе и по телевидению.

Почему эркшмлм применять SAOT?

Закон 11 свода футбольных правил говорит достаточно ясно: игрок находится в офсайде, если “любая часть головы, тела или ног находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний соперник”. Но есть оговорки, которые должны быть применены к этому правилу. Например: игрок может находиться в офсайде только на половине поля соперника и не может находиться в офсайде, если соперник намеренно коснулся мяча последним. Эти требования также подлежат дальнейшему пересмотру. В этом сезоне нормотворческий орган Ifab был вынужден разъяснить, что означает “преднамеренный”, объяснение, которое состояло из 400 слов.

Учитывая сложность правила об офсайде, неудивительно, что оно создало наибольшие проблемы для VAR. Базовая настройка предусматривает удаленную оценку инцидента должностным лицом путем воспроизведения видеозаписи. Однако видеозапись часто не может точно зафиксировать момент удара по мячу, в то время как линии офсайда также определялись вручную. В случае решения с высокими ставками, когда разница между голом или нет составляет считанные миллиметры, такой подход мгновенно создает возможность для конфликтов. Возможно, что еще более важно, принятие этих решений может занять несколько минут.

Компания SAOT пообещала, что не система будет одновременно точнее и быстрее, сократив время принятия решения в среднем с 70 секунд до 25. Глава отдела судейства ФИФА Пьерлуиджи Коллина охарактеризовал SAOT как способ “более быстрый и точный” и “обеспечивающий лучшее общение с болельщиками”.