МОК запретил украинскому скелетонисту участвовать в Олимпиаде

Опубликовано: 12.02.2026 11:56 , Обновлено: 12.02.2026

Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить от участия в соревнованиях украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Причиной послужил его шлем, на котором были изображены погибшие украинские спортсмены.

Гераскевича лишили аккредитации и запретили участвовать в Олимпиаде-2026 после разговора с главой МОК Кирсти Ковентри, которая ждала его перед трассой в 8:15 утра по местному времени. Ковентри не удалось переубедить Гераскевича.

В итоге в МОК заявили, что шлем с изображениями погибших украинских спортсменов «не соответствует правилам соревнований», а Гераскевич не пошел на предложенный компромисс — демонстрировать шлем везде, кроме заездов. В качестве компромисса Гераскевичу разрешили надеть черную повязку на самих соревнованиях.

В МОК заявили, что Хартия Олимпийских игр запрещает «любую политическую, религиозную или расовую пропаганду».

«Это трудно описать или выразить словами. У меня пустота», — сказал украинец после того, как узнал о запрете.

История со шлемом длилась уже несколько дней. После первого запрета МОК украинец заявил, что «решение просто разбивает» ему сердце.

«Кажется, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью олимпийского движения, не позволяя почтить их память на спортивной арене, куда они уже никогда не смогут вернуться», — сказал Гераскевич.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спортсмена за то, «что он напоминает миру о цене нашей борьбы».

На шлеме изображены портреты украинских спортсменов, погибших после начала войны России против Украины. Среди них:

фигурист Дмитрий Шарпар, который погиб под Бахмутом;

19-летний биатлонист Евгений Малышев, погибший под Харьковом;

и другие спортсмены.

Зеленский потребовал от МОК разрешить украинскому спортсмену надеть шлем: «Эта правда не может быть неудобной или неуместной и не должна называться “политической демонстрацией на спортивном мероприятии”».

Тем не менее МОК настоял на своем решении.