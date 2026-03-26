МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Опубликовано: 26.03.2026 16:55 , Обновлено: 26.03.2026

Международный олимпийский комитет официально запретил женщинам-трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Ранее этот вопрос вызвал множество споров. Теперь МОК расставил точки над i.

«Право на участие в любом мероприятии женской категории на Олимпийских играх или любом другом мероприятии МОК, включая индивидуальные и командные виды спорта, теперь ограничено биологическими женщинами, определяемыми на основе одноразового скрининга гена SRY», — говорится в сообщении на сайте МОК.

Критики идеи допустить таких спортсменов к женским соревнованиям заявляли, что спортсменки-трансгендеры (транс-женщины), будучи мужчинами, прошли половое созревание, что сказалось на плотности костей, мышечной массе и объеме легких, которые не нивелируются полностью гормональной терапией.

Сторонники допуска заявляли, что исключение транс-людей нарушает права человека и принципы олимпийского движения. Они настаивали на том, что гормональная терапия снижает уровень тестостерона до женских показателей, делая соревнование честным.

Тем не менее в 2021 году МОК выпустил рекомендации, согласно которым ни один спортсмен не должен считаться имеющим преимущество только из-за своего трансгендерного статуса. А решение о допуске трансгендеров было отдано на откуп спортивным федерациям.

Однако на Олимпиаде в Париже в 2024 году разразился скандал из-за поединка боксерш Иман Хелиф и Линь Юйтин. И хотя обе они не были трансгендерами (они женщины с рождения), дискуссия вокруг их «биологического преимущества» заставила МОК пересмотреть мягкий подход.

И уже в 2025 и 2026 годах новая глава МОК Кирсти Ковентри провозгласила приоритет «защиты женской категории». В начале 2026 года на сессии в Милане было объявлено о переходе к более жестким единым правилам.

Ранее в США в 2025 году был подписан указ, запрещающий транс-женщинам участвовать в женском спорте, что создало юридический прецедент накануне Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028.