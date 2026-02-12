МОК разрешил отстранённому украинцу остаться в Олимпийской деревне

Опубликовано: 12.02.2026 16:21 , Обновлено: 12.02.2026

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что смягчил наказание для украинского скелетониста, утром отстранённого от соревнований из-за шлема с изображениями погибших украинских олимпийцев.

Согласно скорректированному решению, МОК разрешил Владиславу Гераскевичу остаться на Олимпиаде. Он по-прежнему не сможет участвовать в соревнованиях, однако его аккредитация сохранится, и он сможет остаться на Играх в Милане.

Дисциплинарная комиссия таким образом пошла навстречу просьбе президента МОК Кирсти Ковентри.

«Никто, особенно я, не спорит с посланием — это сильное послание, это послание памяти», — сказала она, напомнив, что МОК предлагал компромиссы, в том числе черную траурную повязку или демонстрацию шлема до и после заезда.

«К сожалению, нам не удалось найти решение. Я действительно хотела увидеть его на старте. Это было эмоциональное утро», — призналась Ковентри.

Известно, что президент Украины в ответ на отстранение обвинил МОК в антигуманности и аморальности. А Национальный олимпийский комитет Украины (НОК Украины) пообещал оспаривать решение МОК.