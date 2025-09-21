МОК разрешил белорусам участвовать в зимних Олимпийских играх. Подробности

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Опубликовано: 21.09.2025 08:42 , Обновлено: 21.09.2025

Международный олимпийский комитет (МОК) постановил, что белорусские спортсмены будут допущены к участию в Олимпийских играх 2026 года на условиях нейтралитета.

Решение коснется тех, кто уже получил квалификацию в международных федерациях. К спортсменам, имеющим белорусский паспорт, будут применяться “строгие условия отбора”, основанные на рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта 2023 года.

[inf]Согласно сообщению Национального Олимпийского комитета Беларуси (НОК), “из числа зимних федераций возможность белорусам выступать в нейтральном статусе на сегодняшний день предоставили Международный союз конькобежцев и Международная федерация лыжного альпинизма”. В биатлоне, лыжных видах спорта и хоккее белорусы на данный момент к международным соревнованиям не допущены.[/inf]

Для оценки соответствия требованиям каждого спортсмена, а также их тренеров и сопровождающих, будет создана Комиссия по проверке соответствия требованиям (AINERP).

Комиссия будет состоять из трех человек:

Г-жа Николь Хевертс, член МОК, председатель Комиссии,

Г-н Пау Газоль, Комиссия МОК по этике и представитель спортсменов,

Моринари Ватанабе, представитель Международной спортивной федерации.

Как только приглашения спортсменов будут разосланы, МОК опубликует их список.

Спортсмены смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане на тех же условиях, что и на Олимпийских играх 2024 года в Париже. А это означает статус нейтральных, без национального флага и гимна. Медали, завоеванные нейтральными спортсменами, не будут отображаться в таблице медалей NOC.

Белорусам для участия в Олимпиаде будет необходимо подписать Условия участия, применимые ко всем спортсменам, участвующим в Играх в Милане в Кортине в 2026 году. В этом документе содержится обязательство соблюдать Олимпийскую хартию, включая “миротворческую миссию Олимпийского движения”.

При этом команды спортсменов с российским или белорусским паспортом рассматриваться не будут.

“Спортсмены, активно поддерживающие войну, не будут допущены к участию в соревнованиях. Вспомогательный персонал, активно поддерживающий войну, не будет допущен к участию”, - уточнили в МОК.