МОК распустил российский Олимпийский комитет

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Опубликовано: 12.10.2023 19:17 , Обновлено: 12.10.2023

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил 12 октября о роспуске Олимпийского комитета России (ОКР). Там заявили, что тот больше не имеет права действовать как национальный олимпийский комитет и не может получать никакого финансирования от олимпийского движения.

При этом МОК оставил за собой право принимать решение об участии нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх в Париже 2024 года и зимних Олимпийских играх в Италии 2026 года “в соответствующее время”.

Деятельность Олимпийского комитета России была приостановлена Международным олимпийским комитетом после признания тем региональных образований, незаконно аннексировавших украинские территории. Было сочтено, что ОКР нарушил Олимпийскую хартию, признав региональные олимпийские советы в так называемых “Луганской Народной Республике”, “Донецкой Народной Республике” и захваченны Россией части Херсонской и Запорожской областей Украины.

“Одностороннее решение, принятое Олимпийским комитетом России 5 октября 2023 года о включении в качестве своих членов региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины (а именно Донецка, Херсона, Луганска и Запорожья), представляет собой нарушение Олимпийской хартии, поскольку оно нарушает территориальная целостность НОК Украины, признанная Международным олимпийским комитетом (МОК) в соответствии с Олимпийской хартией”, - заявил представитель МОК Марк Адамс.

“Принимая во внимание вышеизложенное, Исполнительный совет МОК сегодня принял решение о том, что: “Деятельность Олимпийского комитета России приостановлена с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления… Приостановление имеет следующие последствия: Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено в Олимпийской хартии, и не может получать никакого финансирования от Олимпийского движения”, - говорится в сообщении МОК.

“Исполнительный комитет МОК также оставляет за собой право принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития этой ситуации”, - уточнили в МОК.

“Контрпродуктивное решение”

Тем временем, в уже недействительном и распущенном олимпийском комитете РФ заявили, что считают решение МОК “контрпродуктивным”.

“ОКР как участник международного спортивного движения оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем”, - заявили в бывшем олимпийском комитете РФ.