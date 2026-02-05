МОК предложил перенести Олимпиаду. Причина "революции" нетривиальная

Опубликовано: 05.02.2026 11:39 , Обновлено: 05.02.2026

Не успела начаться Зимняя Олимпиада - 2026, как в Международном олимпийском комитете (МОК) заговорили о революционных изменениях, которые ожидают будущие Олимпийские Игры. Там предложили их перенести, но не отложить, а наоборот перенести на более ранний срок. Причина оказалась весьма нетривиальной.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года состоится в пятницу, 6 января. В Милане, Кортине-д’Ампеццо и других итальянских городах, принимающих соревнования, почти все готово. Возможно, это мероприятие станет последним или одним из последних, проводимых МОК в этом сезоне, поскольку комитет рассматривает серьезные изменения.

По информации агентства Associated Press, официальные лица начали рассматривать возможность переноса зимних Игр на месяц в последующие годы. Причиной называют… глобальное изменение климата.

Дело в том, что по действующим правилам первыми проводят Олимпийские Игры - в феврале - и только после их окончания - Паралимпиаду. В результате паралимпийцам приходится выступать уже в марте (в этом году - с 6 по 15 марта), что в условиях повсеместного потепления создаёт определённые неудобства представителям зимних видов спорта. Поэтому ради них предлагается скорректировать сроки Игр и сместить зимнюю Олимпиаду на январь, а Паралимпиаду, следовательно, на февраль.

Почему в спортивных изданиях такие, казалось бы, небольшие корректировки называют ни много ни мало - революцией? Всё дело в том, что в этом случае придётся вносить изменения и в календарь Кубка мира по хоккею, что повлияет на расписание НХЛ, и изменить привычные графики соревнований во многих других дисциплинах.

Между тем, журналисты Associated Press назвали и ещё одну косвенную причину, почему в МОК всерьёз рассматривают возможность переноса сроков будущих зимних Олимпиад. Тем самым МОК пытается побудить больше городов подать заявки на проведение мероприятия. В последние годы заинтересованных сторон было не так много, как хотелось бы комитету.

Согласно предыдущим договоренностям, следующие зимние Игры должны пройти во французских Альпах - с 1 по 17 февраля 2030 года, а зимние Олимпийские игры 2034 года - в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) - с 10 по 26 февраля. Однако, возможно, локации ещё будут изменены.