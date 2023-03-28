МОК пригрозил Украине наказанием, если не согласится на участие белорусов и россиян в Олимпиаде

Опубликовано: 28.03.2023 08:00 , Обновлено: 28.03.2023

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) намерен обсудить статус спортсменов из России и Беларуси на заседании, которое продлится с 28 по 30 марта. В МОК ранее объявили, что ищут способы восстановить две страны в международном спорте, и выступили с прямымт угрозами непокорным украинским спортсменам.

Судя по заявлению МОК, там готовы вернуть белорусских и российских спортсменов в международные соревнования и допустить на Олимпиаду в Париже любыми способами. Даже путем дисквалификации или наказания Украины.

Как стало известно, МОК накануне провел серию телефонных консультаций с национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями, представителями спортсменов и своими собственными членами.

Дискуссии были сосредоточены “на теме солидарности с Украиной, санкциях против России и Беларуси и статусе спортсменов из этих стран”. Как известно, глава МОК Томас Бах предложил, чтобы возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования происходило на “строгих условиях” нейтралитета - без флага и указания страны.

Томас Бах выступил в защиту решения добиваться возвращения российских и белорусских спортсменов, настаивая на “ответственности перед правами человека и Олимпийской хартией”. Одно из его предложений касалось участия российских и белорусских спортсменов в азиатских соревнованиях, учитывая ограничения на поездки и противодействие их участию в Европе.

Какой теперь расклад?

Большинство спортивных федераций и континентальных олимпийских ассоциаций поддержали Баха и МОК, но есть и исключения.

Всемирная федерация легкой атлетики, одна из крупнейших организаций олимпийского движения, заявила ранее на этой неделе, что сохранит запрет на въезд в Россию и Беларусь в “обозримом будущем”.

Помимо спортивных организаций, правительства некоторых стран выразили обеспокоенность планами МОК. Группа из 35 стран, включая Францию, принимающую игры в Париже в 2024 году, призвала глобальный руководящий орган олимпийского движения уточнить свое определение нейтралитета, в то время как Украина пригрозила бойкотировать Игры следующего года.

Однако Томас Бах пригрозил Украине последствиями, если та не согласится с допуском белорусов и россиян на соревнования. “Угроза бойкота Олимпийских игр, которую в настоящее время рассматривает НОК Украины, противоречит основам Олимпийского движения и принципам, которые оно отстаивает, - заявил МОК на прошлой неделе. - Бойкот является нарушением Олимпийской хартии, которая обязывает все НОК “участвовать в играх Олимпиады, отправляя спортсменов”.

“Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили лишь наказанию спортсменов из бойкотирующих НОК”, - перешёл к прямым угрозам отдельным спортсменам из Украины Международный олимпийский комитет.

Ожидается, что дискуссии о России и Беларуси будут доминировать в дебатах на встрече.