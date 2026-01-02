МОК отказался разрешать белорусский флаг на Олимпиаде-2026 даже в случае мирного соглашения в Украине

Опубликовано: 02.01.2026 19:11 , Обновлено: 02.01.2026

Белорусские и российские спортсмены не смогут на зимних Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортине выступать под государственными флагами, даже если будет достигнуто мирное соглашение в Украине.

Об этом заявила президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирстен Ковентри в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera.

«На данном этапе ничто не изменит решения Комитета», — сказала Ковентри, подтвердив, что спортсмены из России и Беларуси могут участвовать только в качестве нейтральных участников, без флагов, гимнов и командной формы.

Таким образом, зимой 2026 года продолжится сложившаяся практика последних лет, когда белорусам разрешили выступать на соревнованиях под эгидой МОК только в «нейтральном» статусе. Так было во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине и летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Напомним, что Беларусь и Россия были отстранены МОК в феврале 2022 года. Страны обвинили в нарушении Олимпийской хартии и международного права.

Позднее МОК позволил отдельным спортсменам выступать индивидуально при условии отсутствия связей с военными или силовыми структурами и соблюдения антидопинговых правил. В Париже выступили 18 белорусских спортсменов, но в статусе нейтральных участников.

На Олимпийские игры в Милане и Кортине, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Ломбардии и Венето, допустили 20 белорусских спортсменов, которые прошли квалификацию. Командные соревнования, включая хоккей и бобслей, останутся под запретом.

Милан и Кортина-д’Ампеццо были выбраны в качестве городов-хозяев 24 июня 2019 года на 134-й сессии МОК в Лозанне, Швейцария.