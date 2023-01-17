МОК не разрешил белорусскому ТВ транслировать Олимпиады до 2032 года

Опубликовано: 17.01.2023 09:20 , Обновлено: 17.01.2023

Международный олимпийский комитет (МОК) 16 января передал эксклюзивные медиа-права на трансляцию Олимпийских игр Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discover. Они распространяются на 49 стран, однако Беларуси и России в списке нет.

EBU и Warner Bros. Discovery выиграли тендер на ведение бесплатной кабельной трансляции в Европе на четыре Олимпийских игры в период 2026–2032 годов.

Речь идет о:

XXV Зимних Олимпийских играх в Милане, Кортине 2026 года;

XXXIV Олимпийских играх в Лос-Анджелесе 2028 года;

XXVI Зимних Олимпийских играх 2030 года;

XXXV Олимпийских играх в Брисбене 2032 года, а также Юношеских Олимпийских игр в этот период.

Первоначально в списке стран-вещателей Беларусь и Россия были, пишут СМИ. Но после начала войны в Украине их исключили из тендерного процесса. То есть, ни белорусские, ни российские телеканалы и сервисы пока не получат официального права на вещание Игр.

Напомним, что в мае 2021 года Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании и до сих пор не возобновил.