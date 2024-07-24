МОК назвал страну, в которой проведут первые Олимпийские киберспортивные игры в 2025 году

Опубликовано: 24.07.2024 09:27 , Обновлено: 06.01.2025

Международный олимпийский комитет (МОК) 23 июля официально объявил о создании Олимпийских киберспортивных игр. Предложение Исполнительного совета МОК было единогласно одобрено на 142-й сессии МОК в Париже. Президент МОК Томас Бах назвал это решение "историческим событием", которое открывает "новую эру".

Первые игры решили провести уже в 2025 году. Принимать первую Киберолимпиаду будет Саудовская Аравия. С точным городом и местом проведения игр организаторы пообещали определиться позднее, равно как и наградами для киберолимпийцев, процессом квалификации игроков и прочими деталями Олимпиады.

“Киберспортивное сообщество, представленное в нашей Комиссии по киберспорту, с энтузиазмом отнеслось к этой инициативе. Это еще одно доказательство привлекательности олимпийского бренда и ценностей, которые он отстаивает среди молодежи”, - заявил Бах.

Предложение организовать Олимпийские киберспортивные игры возникло после успеха Олимпийской недели киберспорта в Сингапуре в 2023 году. Теперь МОК предстоит создать новую специализированную структуру в рамках своей организации, четко отделенную от организационной и финансовой модели Олимпийских игр. В МОК пообещали “учесть специфику Олимпийских киберспортивных игр” и применить несколько иной подход к финансированию и организации этих Игр.

В МОК заявили, что международные федерации, уже занимающиеся киберспортом и претендующие на включение в Олимпийскую программу, могут стать первыми партнерами МОК. На аналогичное предложение могут рассчитывать и национальные олимпийские комитеты, которые уже включили киберспорт в свою деятельность.

[info_b]В Беларуси с 2017 года действует Белорусская Федерация киберспорта. В декабре 2023 года она объединилась с Белорусской ассоциацией компьютерного спорта. Целью объединения было заявлено получение официального признания киберспорта как отдельного вида спорта.[/info_b]