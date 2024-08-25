"Мне нужно больше места" - Соболенко уступила Свентек, но не на корте

🎥 Видео

Опубликовано: 25.08.2024 14:07 , Обновлено: 25.08.2024

Арина Соболенко и Ига Свентек, как и другие участники и участницы US Open, приняли участие в жонглировании несколькими теннисными мячами. Среди мужчин лучше всего выступили Себастьян Корда и Янник Синнер , а среди женщин лучше всего показали мастерство Джессика Пегула и Ига Свёнтек.

Арина Соболенко тоже попыталась устроить настоящее шоу, но уже через несколько секунд мячи вышли из-под контроля. «Мне нужно больше места», — крикнула она, а затем начала смеяться.

Вполне вероятно, что уже через несколько дней мы увидим еще один поединок между Игой Свёнтеком и Ариной Соболенко, но на этот раз на корте. Девушки и принципиальные соперницы посеяны на US Open первой и второй, поэтому встретиться им, если повезёт, предстоит только в финале турнира Большого шлема.