Минздрав изменил список противопоказаний для белорусских спортсменов

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Опубликовано: 16.07.2025 08:55 , Обновлено: 16.07.2025

Министерство здравоохранения внесло изменения в перечень медицинских противопоказаний, с которыми белорусских спортсменов не допустят к занятию определёнными видами спорта. Журналисты Telegraf.news изучили новое постановление и узнали, что изменится для спортсменов национальных и сборных команд и не только.

Так, ведомственным постановлением №56 от 23 июня 2025 года были внесены изменения в некоторые противопоказания к занятию спортом. Так, Минздрав сделал поправку для спортсменов, переболевших туберкулезом.

Раньше для тех, у кого в медицинских документах стоял диагноз В90 по Международной статистической классификации болезней (то есть “последствия туберкулеза” ), это было противопоказанием и к занятию спортом могли допустить только спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва после тщательной диагностики и по решению лечащего врача. Теперь же этот диагноз не будет абсолютным запретом на спорт. В примечаниях к этому диагнозу значится, что решение о допуске спортсмена с таким диагнозом теперь будет приниматься “с учетом вида спорта, диагностики и результатов медицинского наблюдения по заключению врачебно-консультационной комиссии с участием врача-фтизиатра”.

Такие же изменения ждут тех, у кого диагностированы доброкачественные новообразования (до выздоровления после радикального лечения и восстановления функций, по международной классификации - D10–D31, D34–D36).

При этом перечень противопоказаний дополнили одним новым диагнозом - А31 по международной классификации: “Инфекции, вызванные другими микобактериями, до излечения” . Его включили в список с такой же формулировкой, то есть окончательное решение, допускать ли к занятиям человека с таким диагнозом, будет принимать комиссия, в которую обязательно должен быть включён узкопрофильный врач-фтизиатр.

С разрешения врача “с учетом вида спорта, диагностики и результатов медицинского наблюдения” теперь, в числе прочих, также можно заниматься спортом пациентам со следующими диагнозами:

анемии, связанные с питанием (D50–D53),

аспления послеоперационная через 6 месяцев и более после операции (D73.0),

киста селезенки (D73.4 ),

эссенциальный тремор Минора легкой степени (G25).

[info_b]С полным перечнем изменений можно ознакомиться на Национальном правовом портале по ссылке.[/info_b]