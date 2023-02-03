Министры спорта ЕС обсудят недопуск белорусов на Олимпиаду-2024

Опубликовано: 03.02.2023 19:13 , Обновлено: 03.02.2023

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, министр спорта Вадим Гутцайт сообщил, что в Лондоне 10 февраля соберутся министры спорта Евросоюза. Они обсудят вопрос недопуска белорусских и российских спортсменов на Олимпиаду в Париже в 2024 году.

Встреча состоится по инициативе Великобритании. Украина настаивает, чтобы страны ЕС поддержали ее требование о полном недопуске белорусов и россиян на международные соревнования под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК).

“Мы не должны идти на компромиссы относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх. Нам надо вмешаться в этот процесс, нам надо работать с этим, все руководители украинских спортивных федераций должны работать с иностранными коллегами, чтобы ведущие спортсмены мира выступали с заявлениями, что они не хотят видеть российских и белорусских спортсменов”, - заявил глава НОК Украины.

В Польше сообщили, что у Киева, несмотря на сопротивление со стороны функционеров МОК, есть широкая поддержка. Министр спорта и туризма Польши Бортничук рассказал 3 февраля, что 40 стран выступят против участия РФ в Олимпиаде-2024.

По его словам, речь также может идти о бойкоте Олимпиады, если МОК не прислушается к этим странам. “Это всегда самая сильная карта”, которую “они не постесняются использовать”, пообещал глава Минспорта Польши.