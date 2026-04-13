Международная федерация плавания разрешила белорусам выступать под своим флагом

Опубликовано: 13.04.2026 16:16 , Обновлено: 13.04.2026

Международная федерация плавания (World Aquatics) 13 апреля объявила о снятии ограничений на выступления спортсменов с белорусским и российским гражданством. Теперь даже взрослым спортсменам разрешили выступать под государственным флагом и гимном. Ранее такие же условия были предоставлены юниорам.

“Взрослым спортсменам, имеющим белорусское или российское спортивное гражданство, будет разрешено участвовать в соревнованиях по водным видам спорта наравне со своими коллегами других национальностей, в соответствующей форме, с флагами и гимнами”, - говорится в официальном заявлении World Aquatics.

Объявляя об изменении условий участия белорусских и российских спортсменов в соревнованиях, президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам подчеркнул, что федерация рассчитывает на то, что политические конфликты будут оставаться за пределами спортивных арен.

“Мы полны решимости обеспечить, чтобы бассейны и открытые водные площадки оставались местами, где спортсмены всех стран могут мирно соревноваться”, - заявил Хусейн Аль Мусаллам.

Одновременно с этим Беларусь и Россию официально объявили полноправным членом World Aquatics.

При этом белорусским и российским спортсменам для участия в международных соревнованиях придётся последовательно пройти как минимум четыре антидопинговых проверок под контролем Международного агентства по тестированию (ITA), а также пройти проверку биографических данных в AQIU (подразделение по контролю честности).