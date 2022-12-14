Месси объявил, что ЧМ-2022 станет для него последним

Опубликовано: 14.12.2022 16:43 , Обновлено: 14.12.2022

Звезда футбола, капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что финал Чемпионата мира в Катаре «наверняка» станет его последним.

«Я очень рад закончить свой путь на чемпионатах мира в финале, сыграть последний матч в финале. Это действительно очень приятно», — сказал он.

И добавил: «От этого розыгрыша до следующего еще много лет. Я не думаю, что смогу [сыграть на следующем ЧМ]. Закончить таким образом – блестяще».

Месси находится в сенсационной форме в Катаре. На ЧМ он сравнялся с Килианом Мбаппе, заняв первое место в рейтинге бомбардиров турнира с пятью, хотя он сыграл на одну игру больше, чем французский нападающий. Он также обогнал легенду «Альбиселеста» Габриэля Батистуту по количеству голов на чемпионатах мира за Аргентину .

Напомним, сборная Аргентины забронировала себе место в финале, победив Хорватию со счетом 3:0 во вторник 13 декабря. Месси продемонстрировал ошеломляющую игру, обеспечив своей стране преимущество с пенальти.

У 35-летнего игрока есть возможность, наконец-то, добавить Кубок мира в свой сверкающий ящик трофеев после того, как он проиграл Германии в 2014 году в Бразилии.

В финале в Катаре Аргентина сыграет либо с Францией, либо с Марокко.