«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов
В финальном матче, прошедшем в Стамбуле 10 июня, английский клуб обыграл миланский «Интер» со счетом 1:0 и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
«Манчестер Сити» раньше никогда не выигрывал Лигу чемпионов («Интер» завоевывал главный европейский турнир трижды).
После победы в финале над миланским «Интером» команда Пепа Гвардиолы, которая в сезоне 2022/2023 уже выиграла Премьер-лигу и Кубок Англии, «Манчестер Сити» добавила в клубную коллекцию и этот трофей.
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