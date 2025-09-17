Лукашенко отменил льготы для спортивных спонсоров. Как будет работать новая система?

Опубликовано: 17.09.2025 19:28 , Обновлено: 17.09.2025

Президент Беларуси подписал 17 сентября указ "Об оказании поддержки спортивным организациям", в котором значительно поменял порядок финансирования спорта в Беларуси. В преамбуле к указу говорится, что он принят в целях "равномерного и объективного распределения средств государственной поддержки".

На момент написания новости сам документ ещё не был опубликован, а в пресс-службе сообщили, что закон вводит “новый механизм” господдержки федераций и спортивных клубов.

Теперь спортивным организациям будет представлено право на получение субсидий “со строго целевым расходованием денежных средств”. При этом федерации будут получать госпомощь из республиканского бюджета, а клубы - из местных бюджетов.

Также указ отменил льготы на налог на недвижимость, земельный налог и налог на прибыль для спонсоров спортивных организаций.

Размер госпомощи для федераций и клубов будет определять Совмин Беларуси. Также как и размер зарплат руководителей федераций, спортсменов, тренеров и иных специалистов (из сообщения неясно - коснется это только организаций с господдержкой, или всех).

Что касается спонсорской помощи не от государства, то клубам разрешили самим распоряжаться полученными средствами. Госклубам пообещали сохранить бюджетное финансирование.

“Кроме того, в целях стимулирования высоких спортивных результатов создается общекомандный призовой фонд для клубов по игровым видам спорта. Порядок выдачи и размер призовых по итогам спортивного сезона будет также определяться Правительством”, - сообщили в АП.

Судя по всему, новый указ вступит в силу с 2026 года. Так как действующий Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191 “Об оказании поддержки спортивным организациям” прекратит действие 31 декабря 2025 года.