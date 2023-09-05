Лукашенко обязал некоторых белорусских спортсменов возвращать именные стипендии. За что?

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Опубликовано: 05.09.2023 07:57 , Обновлено: 05.09.2023

От некоторых белорусских спортсменов, которым выплачивали именные стипендии в сфере физической культуры и спорта, могут потребовать их вернуть в бюджет государства. Это предусмотрено новым указом президента №277, который Александр Лукашенко подписал 4 сентября.

Как пояснили в Администрации президента, возмещение денежных средств, выплаченных в качестве именных стипендий, новым указом предусмотрено для тех спортсменов, которые подверглись спортивной дисквалификации за допинг в спорте. Кроме возврата денег им также запретят заниматься педагогической и медицинской деятельностью в сфере физкультуры и спорта.

[info_b]Именные стипендии Президента Республики Беларусь в сфере физической культуры и спорта выплачивают спортсменам за знаковые победы и призовые места на Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира, Европы и прочих международных соревнованиях. Максимальные выплаты достигают 25 бюджетов прожиточного минимума для трудоспособного населения (1 БПМ сегодня составляет 403,94 рубля, следовательно, максимальная именная стипендия для белорусского спортсмена может превышать 10 тыс. рублей). [/info_b]

Помимо этого, Лукашенко своим указом наделил правительство правом устанавливать стоимость призов для спортсменов и размер вознаграждений тренерам и иным специалистам за достижения на спортивных мероприятиях, которые финансируются из средств республиканского и местных бюджетов.

Указом также уточнены нормы по порядку формирования национальных и сборных команд, назначению и прекращению выплаты госстипендии олимпийским чемпионам.

Также указом государственно-общественным объединениям “ДОСААФ” и “БФСО “Динамо” дано право проводить госаккредитацию организаций физической культуры и спорта по развиваемым видам спорта, определять порядок формирования сборных команд по этим видам спорта и утверждать программы и концепции их развития.

Кроме того, согласно президентскому указу, дефлимпийское и специальное олимпийское движение в Беларуси теперь официально будут возглавлять Белорусская спортивная федерация глухих и Белорусский комитет “Спешиал Олимпикс”.