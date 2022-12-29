Легендарный Пеле умер в Бразилии

Опубликовано: 29.12.2022 22:04 , Обновлено: 29.12.2022

Звезда бразильского футбола Пеле скончался в возрасте 82 лет, сообщил агентству Associated Press его агент. Бывшая звезда футбольного клуба "Сантос", которого многие считают одним из величайших футболистов всех времен, с 29 ноября находился в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Медики незадолго до католического Рождества заявили, что он нуждался в уходе из-за сердечной и почечной дисфункции, поскольку с сентября 2021 года боролся с раком толстой кишки.

Пеле - первоначально его звали Эдсон Арантес ду Насименто - начал играть за “Сантос” в возрасте 15 лет, а годом позже - за сборную Бразилии, ворвавшись на мировую футбольную арену в возрасте 17 лет на чемпионате мира 1958 года. За свою международную карьеру он выиграл три чемпионата мира - в 1958, 1962 и 1970 годах. И стал единственным игроком, добившимся такого успеха.

Его роль в третьей победе Бразилии в Мексике в 1970 году на Чемпионате мира стала легендой. За свою блестящую 20-летнюю карьеру с 1957 по 1977 год он забил 757 голов в 831 матче, хотя “Сантос” утверждает, что его счет был ближе к 1000.

Пеле, возможно, величайший футболист всех времен, был лучшим бомбардиром Бразилии за всю историю, забив 77 мячей в 92 матчах за свою страну. Трехкратный обладатель Кубка мира воплотил идею футбола как “красивой игры”, в которую играют с мастерством, скоростью и воображением.

Лучшие голы Пеле на Чемпионатах мира:

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