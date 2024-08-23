"Кто будет играть?" - В TikTok показали изнутри строящийся национальный футбольный стадион в Минске

🎥 Видео

Опубликовано: 23.08.2024 17:35 , Обновлено: 23.08.2024

В TikTok показали, как выглядит новый национальный футбольный стадион в Минске. Комментаторы разделились во взглядах на постройку.

Работы по возведению новой арены и реконструкции стадиона “Трактор” в Минске начались почти год назад. Один из белорусов, вероятно, участвующий в процессе ремонтных работ показал как выглядит спортивный объект изнутри сейчас.

Пользователи соцсети отреагировали на увиденное по-разному.

“Так красиво, живу рядом с ним, но кто в это будет играть? Но это полбеды. Вторая беда - чтобы кто-то смотреть пришёл”, - написал один из комментаторов.

“Китайцы построили, играть никто не приедет, а содержание упадёт на бюджет”, - выказал своё предположение ещё один пользователь.

“Возрождение футбола было бы для начала…” - высказался другой.

“Даже не верится, что до такой степени преобразился стадион “Трактор”, - восхитился кто-то, на что автор видео заметил, что так выглядит новая постройка рядом со старым стадионом, но и тот “преобразился”.

“Интересно, сколько это удовольствия обошлось?” - задался вопросом ещё один комментатор.

Напомним, что окончание строительных работ, которые ведут китайские подрядчики, планировали завершить уже к 1 сентября. После этого объекту ещё предстоит пройти период “пуско-наладочных работ” и этапы приёмки и сдачи, которые должны завершиться до конца текущего года. Ожидается, что новая спортивная арена будет вмещать 33 тысячи зрителей.