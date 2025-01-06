Криштиану Роналду допустил завершение карьеры. Что планирует делать дальше?

Опубликовано: 06.01.2025 15:12 , Обновлено: 06.01.2025

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду поделился своими планами, сообщил портал TEAMtalk. У португальского футболиста есть три варианта дальнейшего развития карьеры. По данным издания, нападающий обеспокоился тем, что его нынешнему клубу «Аль-Наср» не хватает ресурсов, чтобы выиграть Лигу чемпионов АФК.

Как [link href=“https://www.teamtalk.com/news/cristiano-ronaldo-news-sources-three-options-future-key-al-nassr-concern” target=“_blank” rel=“noopener”] отметил [/link] TEAMtalk, Роналду начал серьёзно задумываться о своём будущем, понимая, что приближается к концу своей спортивной карьеры. Несмотря на это, он все ещё мотивирован перспективой выигрывать трофеи, что является для него главным стимулом.

Но португалец осознал, что для завоевания трофеев ему нужна сильная команда, особенно учитывая, что он уже не так физически вынослив, как раньше.

Роналду не спешит принимать окончательное решение, несмотря на то что его контракт с «Аль-Насром» истекает в июне.

По информации TEAMtalk, в настоящий момент Роналду рассматривает три варианта:

Продление контракта с «Аль-Насром» при условии усиления состава и назначении нового генерального директора клуба.

при условии усиления состава и назначении нового генерального директора клуба. Возвращение в Португалию в один из местных топ-клубов.

в один из местных топ-клубов. Завершение карьеры .

При этом основной план Роналду — закончить карьеру после того, как он возглавит сборную Португалии на Чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Впрочем, отметил источник, победа «Аль-Насра» в Лиге чемпионов АФК может заставить Роналду задуматься об изменении планов.

Отвечая на вопрос о своём будущем, португалец заявил, что в Саудовской Аравии он «счастлив и его семья счастлива».

«Мы начали новую жизнь в этой прекрасной стране. Жизнь хороша, футбол хорош», — отметил он. Роналду также добавил, что для него «честь, что лига развивается, и многие звёздные игроки приезжают, чтобы сделать её ещё лучше и конкурентоспособнее».

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