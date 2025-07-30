Конкурировавшая с Домрачевой биатлонистка погибла в горах

Опубликовано: 30.07.2025 16:36 , Обновлено: 30.07.2025

Известная немецкая биатлонистка, олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер, которая соперничала на соревнованиях с белоруской Дарьей Домрачевой, погибла в горах Пакистана. Об этом стало известно 30 июля.

Как сообщил днем ранее Альпийский клуб Пакистана, авария произошла около полудня в понедельник на высоте около 5700 метров на пике Лайла.

Дальмайер занималась скалолазанием вместе со своим партнёром-альпинистом, когда на неё внезапно обрушился камнепад в долине Хуше, расположенной на севере региона Гилгит-Балтистан. Из-за плохих погодных условий спасательный вертолёт не смог добраться до места происшествия.

«Лаура Дальмайер погибла 28 июля в результате несчастного случая в горах на пике Лайла (6069 метров) в пакистанском хребте Каракорум», — сообщили ее представители немецкой газете Die Welt.

Там сообщили, что “была начата спасательная операция, но она была прекращена вечером 29 июля”.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году в возрасте 25 лет, через год после того, как стала первой женщиной-биатлонисткой, одержавшей победу в спринте и гонке преследования на одной Олимпиаде.

Немецкая олимпийская спортивная федерация выразила глубокую скорбь в связи с этой новостью.

«Она была больше, чем олимпийской чемпионкой — она была человеком с сердцем, характером и видением», — говорится в заявлении на X.