Кондратьев подал в суд на АБФФ. Из-за своего увольнения из сборной Беларуси?

Опубликовано: 14.11.2023 14:57 , Обновлено: 14.11.2023

Белорусский тренер по футболу Георгий Кондратьев подал заявление в суд из-за своего увольнения сборной страны. На сайте Минского городского суда указано, что ответчиком является Ассоциация "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).

В предмете спора написано: “об отказе в возбуждении дела”. Первое заседание назначено на 20 ноября 2023 года.

Ранее Телеграф писал, что 8 августа стало известно, что главным тренером сборной Беларуси по футболу стал 48-летний испанский специалист Карлос Алос Феррер.

А Георгий Кондратьев покинул пост главного тренера сборной 29 июня. Его запомнили как специалиста, который смог устроить для сборной серию без побед с 2021 по 2023 год. При нем команда смогла победить в одном официальный матч из 16. Однако в АБФФ его поблагодарили за проделанную работу.