КХЛ запретила российским болельщикам кричать два слова

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Опубликовано: 08.02.2023 12:53 , Обновлено: 08.02.2023

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) попросила клуб «Сибирь» запретить их болельщикам скандировать два слова во время исполнения гимна РФ. Об этом сообщило «Спорт-Экспресс».

Причиной лига назвала «участившиеся жалобы на осквернение гимна России».

Речь идет про слова «славься, Сибирь», которые болельщики не первый год выкрикивают вместо строчки гимна «славься, страна».

Тем временем источник «Коммерсанта» сообщил, что обращение КХЛ к клубу носит «не претензионный, а рекомендательный характер».

«В клубе пока нет понимания каким образом можно повлиять на двухмиллионную аудиторию», — заявил собеседник издания.