Канада призвала своих хоккеистов уехать из Беларуси или объясниться

Опубликовано: 28.09.2022 20:33 , Обновлено: 28.09.2022

В МИД Канады 28 сентября призвали канадских хоккеистов покинуть Беларусь и РФ. Такой призыв там объяснили демократическими ценностями и невозмонжностью заниматься спортом в этих странах из-за вторжения России в Украину. В США сделали такое же заявление.

“Война президента Путина против Украины – это война против свободы, против демократии, против прав украинцев и всех людей определять свое будущее”, - написал в Твиттере пресс-секретарь МИД Канады Адриен Бланшар

“Мы, канадцы, дорожим этими ценностями. Наше правительство заявило очень четко. Канадцам следует избегать поездок в эти страны. Если они еще находятся там, они должны уехать. Спортсмены, решившие играть и ассоциироваться с Россией и Беларусью, должны объяснить свои решения общественности”, - призвал Адриен Бланшар.

[info_b]В состав минского «Динамо» входят семь легионеров из Канады: Джон Гилмор, Марк Барберио, Шон Лалонде, Брендoн Козун, Ник Меркли, Райан Спунер и Седрик Пакетт. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что сборные Беларуси и России по хоккею точно не будут играть на Чемпионате мира – 2023. Об этом заявил член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Хейкки Хиетанен.

В IIHF заявили, что Беларусь не сыграет в ЧМ-2023 по хоккею «даже если завтра все закончится»