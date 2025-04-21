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Опубликовано: 21.04.2025 14:19 , Обновлено: 21.04.2025

Эпопея минского «Динамо» в плей-офф КХЛ сезона 2024/2025 подошла к концу. Команда уступила в серии второго раунда челябинскому «Трактору» со счётом 1:4, завершив своё выступление в Кубке Гагарина. И пока одни болельщики переживают поражение, другие, преимущественно из Челябинска, принялись активно троллить минчан в соцсетях, напоминая об их недавнем рекордном триумфе. И да, билетные «голодные игры» на этом тоже закончились.

В TikTok, в частности, завирусилось видео, где на фоне кадров с победными моментами «Трактора» красуется надпись: «Ну что, как там ваши 8:0?». Это прямая отсылка к разгромной победе «Динамо» в первом домашнем матче серии — самой крупной в истории клуба в плей-офф. Теперь ей противопоставляется итоговый вылет минчан.

Однако фанаты «зубров» нашли утешение. В комментариях под троллящими видео они принялись уверять, что разовая победа челябинцев в серии ничего не значит в исторической перспективе:

«Никто не вспомнит, кто был чемпионом даже 5 лет назад, а 8:0 будут всегда вспоминать при встрече этих двух команд», — убеждены многие из болельщиков «Динамо».

На это оппоненты из стана «Трактора» и просто скептики ответили своими контраргументами:

«БАТЭ выигрывал у „Баварии“, и где сейчас БАТЭ?» — напомнили о похожих локальных успехах, хотя в тот год именно немецкий клуб выиграл Лигу чемпионов. Однако белорусы явно помнят ту победу больше, чем итогового чемпиона.

«„Трактор“ может кубок поднять, а вы радуетесь, что первая команда, которая 8:0 выиграла. Достижение, конечно», — сыронизировали в Челябинске над победой минчан.

Из Минска, в свою очередь, прозвучали и утверждения вроде: «Динамо объективно было сильнее и техничнее, просто тут играет фактор везения».

Кто-то увидел и позитив в итоговом счёте пятого матча: «Нормально, 2:3 проиграли, не в хлам, как „Трактор“».

На реплику от болельщика Динамо «Трактор медленная команда, которая забивает очень мало» последовал контрвопрос: «Трактор мало забивает? Ты хоккей вообще смотришь?».

И вот в таком духе и дальше.

Но при этом всём прозвучали и предсказуемые для таких случаев теории заговора: «Никогда кубок Гагарина не отдадут нероссийской команде!».