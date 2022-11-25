Иран забил Уэльсу два гола на 101-й и 98-й минутах

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Опубликовано: 25.11.2022 15:27 , Обновлено: 25.11.2022

Сборная Ирана 25 ноября обыграла сборную Уэльса, забив два гола на последних минутах. Это произошло после удаления в сборной Уэльса одного игрока.

Поражение оставляет Уэльс на дне группы B с одной игрой, которую предстоит сыграть с Англией. А Иран сохраняет надежды на квалификацию благодаря победе, так как голы Чешми и Резаяна принесли Ирану три очка.

“Это только начало, нам нужно закончить работу. Это был замечательный день для нас, и у меня нет слов, чтобы выразить благодарность игрокам. Они были великолепны, они заслуживают всяческого уважения. Люди поймут, что эти мальчики любят играть в футбол. Игроки, они заслуживают того, чтобы их поддерживали. Мы сделали это для них [народа Ирана], мы сделали это для них. Это единственная причина, по которой мы здесь, - играть для фанатов”, - заявил тренер сборной Ирана Карлос Кейруш.

https://twitter.com/FCB_OneTouch/status/1596115412965785601?t=wIJl5T2Lzy-vTOPrEyLsEQ&s=19

“Это выворачивает наизнанку (поджимает губы). Мы опустошены, по-другому и не скажешь. Это трудно принять, но мы должны восстановиться и попытаться пойти снова. Наверняка будет сложно [пройти квалификацию], это зависит от следующей игры. Я не видел красную карточку, поэтому не знаю [было ли это справедливое решение], но это полностью меняет игру”, - рассказал Гаррет Бейл.