Инфантино сделал селфи на похоронах Пеле и попал в скандал

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Опубликовано: 03.01.2023 19:08 , Обновлено: 03.01.2023

Президента ФИФА Джанни Инфантино раскритиковали за то, что он сделал селфи во время церемонии прощания рядом с местом, где находился гроб с телом легендарного футболиста Пеле.

На скандальной фотографии президент ФИФА Джанни Инфантино, по-видимому, делает селфи во время посещения гроба Пеле в Сантосе.

Мы собрали несколько примеров того, как это было воспринято некоторыми в социальных сетях:

“Все труднее избежать вывода о том, что Инфантино намного хуже Блаттера”, - написал один из пользователей Твиттера.

“Думал, что хуже Блаттера быть не может. Он в пятьдесят раз хуже”, - написал другой.

“Он бесстыден. ФИФА никогда не изменится с такими людьми, как он, у руля”, - написал ещё один пользователь Твиттера.

И таких твиттов просто море.

Напомним, что в Бразилии прощаются с умершим от рака Пеле. Тысячи людей выстраиваются вдоль улиц Сантоса, когда тело Пеле везли перед частной церемонией похорон, которая состоится позже сегодня же. По словам спортивного журналиста The Independent Мигеля Делани, количество людей, отдающих дань уважения Пеле в Бразилии, “заставляет думать о королевских похоронах”.

100-летняя Мама Пеле не знает о его смерти

Похоронная процессия остановится у дома его 100-летней матери. Мать футболиста Селеста Арантес прикована к постели. Гроб ненадолго остановится у ее дома, прежде чем развернуться и направиться к месту последнего упокоения Пеле.

Сестра футболиста Мария Лусия ду Насименто, которая ухаживает за их матерью, ранее заявила, что госпожа Арантес не знает о смерти Пеле.

“Мы разговариваем, но она не знает ситуации. Она в своем собственном мире, - сказала она бразильским журналистам. - Она открывает глаза, когда я упоминаю его имя и говорю: “Мы собираемся помолиться за него”, но на самом деле она не осознает, что я говорю”.

В конце процессии гроб прибудет на кладбище Экуменического мемориального некрополя. Пеле будет похоронен на девятом этаже с видом на стадион Урбано Кальдейра, где он играл в течение 18 лет.

Кстати, нынешняя самая большая звезда бразильского футбола Неймар не смог посетить мемориал Пеле. Он сказал, что не смог приехать на родину в срочном порядке, так как тренируется со своим клубом ПСЖ во Франции.