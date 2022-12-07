Инфантино объявил ЧМ-2022 в Катаре "лучшим в истории"

🎤 Мнение

Опубликовано: 07.12.2022 15:48 , Обновлено: 07.12.2022

Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал, почему считает Чемпионат мира по футболу в Катаре "самым лучшим в истории". В частности, он очень хвалил групповой этап.

Агенство AP привело следующие цитаты спортивного функционера, который накануне ЧМ-2022 заявил, что чувствует себя катарцем, арабом, африканцем, геем, инвалидом и трудящимся-мигрантом.

“Я действительно видел все матчи, и, говоря очень просто и предельно ясно, это был лучший групповой этап Чемпионата мира по футболу за всю историю. Так что это очень многообещающе на оставшуюся часть Чемпионата мира по футболу”, - заявил он.

“Матчи были великолепными, отличного качества на прекрасных стадионах – мы уже знали это. Однако, кроме того, публика, которая там присутствовала, была невероятной. В среднем более 51 000… Когда дело доходит до посещаемости стадионов, на них аншлаги, они заполнены практически на каждом матче. Фестивали фанатов, различные фан-зоны, также очень переполнены празднующими людьми”, - заявил глава ФИФА.

“Больше нет ни маленьких команд, ни больших. Уровень очень, очень равный. Также впервые в истории национальные команды со всех континентов выходят в плей-офф. Это показывает, что футбол действительно становится по-настоящему глобальным”, - похвалился Джанни Инфантино.

Впрочем, [link href=“https://www.theguardian.com/football/live/2022/dec/07/world-cup-2022-morocco-and-portugal-thrill-as-the-quarter-final-ties-are-set-live” rel=“noopener” target=“_blank”] пишет [/link] The Guardian, последнее утверждение звучит не особенно правдоподобно, поскольку в 2010 году команды из УЕФА, Конмебол, Конкакаф, КАФ и АФК вышли в раунд 16, точно такой же набор конфедераций, как и в этот раз.

Предположительно, Инфантино имел в виду появление Австралии в 2022 году, но эта сборная является членом АФК. Новая Зеландия проиграла свой межконтинентальный плей-офф, так что ОФК вообще не была представлена в Катаре.